Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без электричества останутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 30 апреля

Адреса, где в Ростове отключат свет в четверг, перечислили энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 30 апреля запланированы на десятках улиц, а значит, тысячи людей останутся без возможности включить электрочайник или зарядить смартфон в течение дня. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— переулок Валдайский, 12−32 и 11−45;

— улица Краеведческая, 2−12 и 1−7;

— переулок Красных Партизан, 8−78 и 5−79;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;

— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;

— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;

— переулок Клязьминский, 74−94;

— улица Белорусская, 90−106;

— улица Украинская, 109−125 и 88−104;

— улица Комарова, 28/1, 28/4, 28/6, 30, 30А, 30/4;

— улица Артемовская, 1−25 и 2−22;

— улица 1-я Володарского, 1−23 и 2−22;

— улица 2-я Володарского, 31−85 и 18−78;

— улица Гастелло, 17−37 и 20−36;

— улица Горбачева, 1−43 и 2−20;

— улица Днепростроевская, 47−77 и 58−94;

— улица Интернациональная, 1−39 и 10−40;

— улица Литвинова, 21−41, 32, 32А, 38;

— улица Красноармейская, 63/1, 63/90, 65;

— улица Тельмана, 72;

— проспект Ворошиловский, 87, 89/80.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.

