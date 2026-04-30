Без электричества останутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 30 апреля

Отключения света в Ростове на 30 апреля запланированы на десятках улиц, а значит, тысячи людей останутся без возможности включить электрочайник или зарядить смартфон в течение дня. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— переулок Валдайский, 12−32 и 11−45;
— улица Краеведческая, 2−12 и 1−7;
— переулок Красных Партизан, 8−78 и 5−79;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;
— переулок Клязьминский, 74−94;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица Украинская, 109−125 и 88−104;
— улица Комарова, 28/1, 28/4, 28/6, 30, 30А, 30/4;
— улица Артемовская, 1−25 и 2−22;
— улица 1-я Володарского, 1−23 и 2−22;
— улица 2-я Володарского, 31−85 и 18−78;
— улица Гастелло, 17−37 и 20−36;
— улица Горбачева, 1−43 и 2−20;
— улица Днепростроевская, 47−77 и 58−94;
— улица Интернациональная, 1−39 и 10−40;
— улица Литвинова, 21−41, 32, 32А, 38;
— улица Красноармейская, 63/1, 63/90, 65;
— улица Тельмана, 72;
— проспект Ворошиловский, 87, 89/80.
