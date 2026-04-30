Хабаровск меняет график транспорта на майские праздники

В Хабаровске с 1 по 11 мая 2026 года городской пассажирский транспорт перейдёт на режим выходного дня. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В связи с празднованием Дня Весны и Труда, Дня Победы и переносом выходных автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по изменённым графикам. Так, 1, 3, 9 и 10 мая транспорт будет курсировать по расписаниям воскресного дня. В оставшиеся праздничные даты — 2 и 11 мая — движение организуют по расписаниям субботнего дня. Это означает, что утром рейсы могут начинаться позже обычного, а интервалы движения будут увеличены по сравнению с буднями.
Уточнить актуальное расписание, узнать, где находится нужный автобус или трамвай и когда он прибудет к определённой остановке, пассажиры могут несколькими способами. Самый простой — зайти на сайт «Транспорт27.рф» или открыть веб-приложение «Go2bus». Там в режиме реального времени отображается весь общественный транспорт. Если доступа в интернет нет, можно позвонить диспетчеру МБУ города Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному номеру 45−00−56 и получить информацию голосом.
Администрация города просит жителей учитывать изменения при планировании поездок в длинные выходные. Особое внимание стоит обратить на вечерние рейсы — последние отправления могут сдвинуться на более раннее время. Вся информация о маршрутах и расписаниях уже обновлена на официальных ресурсах.
