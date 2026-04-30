Хабаровск меняет график транспорта на майские праздники

В связи с празднованием Дня Весны и Труда, Дня Победы и переносом выходных автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по изменённым графикам. Так, 1, 3, 9 и 10 мая транспорт будет курсировать по расписаниям воскресного дня. В оставшиеся праздничные даты — 2 и 11 мая — движение организуют по расписаниям субботнего дня. Это означает, что утром рейсы могут начинаться позже обычного, а интервалы движения будут увеличены по сравнению с буднями.