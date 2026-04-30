Впервые на Дальнем Востоке: гонка с собаками на выносливость состоялась в Хабаровском крае

«Формат Backyard для нашего региона новый. Мы подсмотрели его у наших друзей из Ставропольского края и решили реализовать в Хабаровске. Была уверенность, что такой забег зайдет. Мы хотели показать, что ездовой спорт — это не только про профессионалов с ездовыми метисами. Это про любого человека с любой собакой, про доверие и партнерство. Дистанция специально короткая — 1,3 км, чтобы каждый мог попробовать свои силы. Главное правило — уважение к животному. Если собака устала или не хочет бежать, команда сходит, и это нормально. Забег Backyard “Амурский Перелаз” не про скорость и соперничество, это общение с единомышленниками, про силу духа, командную работу, ответственность за своего питомца», — рассказал заместитель федерации ездового спорта Евгений Рыжаков.