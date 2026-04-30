Впервые на Дальнем Востоке: гонка с собаками на выносливость состоялась в Хабаровском крае

На территории спортивно-тренировочной базы «Юность» прошел первый в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке забег Backyard «Амурский Перелаз» (6+), организованный региональной федерацией при поддержке Центра спортивной подготовки сборных команд. Мероприятие, приуроченное к Году спорта, было направлено на популяризацию активного образа жизни и демонстрацию возможностей совместного досуга с домашними животными. Организаторы ставили своей целью укрепление принципов ответственного отношения к питомцам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Backyard — это беговой формат ультрамарафона на выбывание, где участники бегут одинаковые круги через равные интервалы времени», — говорится в сообщении.
Организаторы адаптировали этот формат для бега с собаками и установили дистанцию и временной интервал таким образом, чтобы в забеге смог принять участие любой желающий с любым уровнем подготовки.
Гонка с собаками на выносливость состоялась в Хабаровском крае. Фото: Федерация ездового спорта Хабаровского края.
1 / 3.
Каждые 30 минут общий старт, круг — 1,3 км. Если команда проходит круг быстрее, оставшееся время до следующего старта можно отдыхать. Каждый сам определяет, сколько кругов готов сделать. Сойти можно в любой момент. В приоритете состояние спортсмена и собаки: тянуть и принуждать нельзя, если собака не хочет бежать — команда сходит. Побеждает единственная команда, которая преодолеет больше всех кругов.
На старт вышли 25 команд с разными породами — от классических северных ездовых до овчарки, корги, стаффордширского терьера, выжлы, австралийской овчарки и самых очаровательных дворняг. Для поддержания сил участников в стартовом городке была организована зона питания, теплое помещение. Массовые старты каждые полчаса добавляли динамики.
Среди мужчин победили Евгений Говорун и его пес Мустанг — 19 кругов, 24,7 км за 9 часов. Они получили парную медаль и памятные призы. Среди женщин после упорной 12-часовой борьбы и 25 кругов (32,5 км) не удалось выявить лучшую команду. Согласно регламенту наступила ситуация, когда победитель не определился. Остались две команды — Арина Зайцева с Флаймом и Елена Демидова с Умкой. Кроме того, каждая команда, вне зависимости от того, сколько кругов она пробежала, получила памятный приз.
1 / 4.
«Формат Backyard для нашего региона новый. Мы подсмотрели его у наших друзей из Ставропольского края и решили реализовать в Хабаровске. Была уверенность, что такой забег зайдет. Мы хотели показать, что ездовой спорт — это не только про профессионалов с ездовыми метисами. Это про любого человека с любой собакой, про доверие и партнерство. Дистанция специально короткая — 1,3 км, чтобы каждый мог попробовать свои силы. Главное правило — уважение к животному. Если собака устала или не хочет бежать, команда сходит, и это нормально. Забег Backyard “Амурский Перелаз” не про скорость и соперничество, это общение с единомышленниками, про силу духа, командную работу, ответственность за своего питомца», — рассказал заместитель федерации ездового спорта Евгений Рыжаков.
В планах у федерации сделать данный забег регулярным, а также развивать другие спортивные активности с собаками помимо официальных соревнований. Следующий забег запланирован на осень.
