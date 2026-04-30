Жители Башкирии 30 апреля уйдут с работы на час раньше

Сегодняшний рабочий день 30 апреля станет короче на 1 час. Это связано с тем, что следом за ним идет официальный выходной по случаю праздника 1 Мая. Сотрудники минтруда республики пояснили, как будут отдыхать жители Башкирии.
В этом году Праздник весны и труда выпадает на пятницу, поэтому эта рабочая неделя будет короткой: те, кто работает по классической пятидневке, будут отдыхать 1, 2 и 3 мая, а для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, выходными станут 1 и 3 мая.
Следующие трехдневные выходные намечены с 9 по 11 мая — с субботы по понедельник. Эти дни посвящены Дню Победы.
Кроме того, нерабочим праздничным днем объявлено 27 мая в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.