СМС-бомбинг — мошенники атакуют россиян новой схемой

Мошенники начали использовать схему с массовой отправкой СМС, чтобы оказывать давление на жертв и выманивать деньги.
По данным исследовательской лаборатории Servicepipe, на номер человека за короткое время приходит большое количество сообщений с кодами подтверждения. Это происходит из-за того, что специальные программы вводят номер на сайтах интернет-магазинов, аптек и сервисов.
После этого, как отмечают специалисты, злоумышленники звонят жертве под видом службы безопасности. Они пытаются убедить человека передать данные или перевести деньги, объясняя это необходимостью «остановить взлом», пишет РИА Новости.
Эксперты уточняют, что для таких атак используются сайты с функцией отправки СМС. В первые четыре месяца 2026 года зафиксирован рост активности на ресурсах финансовых организаций и онлайн-сервисов.
По оценке компании, на некоторых площадках доля подозрительных обращений к формам регистрации и авторизации превышает 50%.
