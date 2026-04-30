В Красноярском крае за неделю почти 200 человек пострадали от клещей

В Красноярском крае зафиксирован рост числа обращений из-за присасывания клещей. Так, за последнюю неделю пострадали 188 человек, включая 71 ребенка. По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, с начала сезона в регионе зарегистрировано уже 274 случая. Специалисты отмечают, что с наступлением устойчивого тепла и в период майских праздников риск встречи с клещами будет увеличиваться. Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности. При обнаружении клеща его следует аккуратно снять и сохранить для последующего лабораторного исследования. Отметим, что обработка территорий от клещей пока проводится точечно. Из-за погодных условий акарицидные работы начались только в Минусинском и Шушенском муниципальных округах, где уже обработано 94 гектара.