В Рособрнадзоре рассказали, когда 9-классники будут сдавать устный экзамен по истории

Российские девятиклассники начнут сдавать новый обязательный устный экзамен по истории не ранее 2028 года, его планируют проводить в феврале. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Глава ведомства напомнил, что власти предупреждают о любых изменениях в проведении экзаменов за два года. Так что неожиданностью экзамен по истории не будет точно.
«Устная часть по истории будет не в следующем году, не у выпускников 9-х классов следующего года, а у выпускников 2028 года (2027/28 года обучения). Планируем, что это будет проходить тоже в феврале, так как предмет история перешел на единую линейку учебников», — добавил Музаев.
При этом «суперсложным» устная история не будет, чтобы не вызвать у школьников отторжение. Для чиновников важно, чтобы они полюбили предмет и хотели его изучать.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки хочет добавить ЕГЭ по истории в список экзаменов на гумнаправлениях.
В России с июня начинается период сдачи Единых государственных экзаменов. Первыми предстоит написать тестирования по истории, химии и литературе. Экзамены по этим предметам состоятся 1 июня 2026 года.