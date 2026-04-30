РПЦ выступила в защиту ростовчанок, которые танцевали перед собором

Представитель Русской Православной Церкви Игорь Петровский выступил в защиту ростовчанок, танцевавших у кафедрального собора. Об этом пресс-секретарь Главы Донской митрополии написал в своем телеграм-канале.
Скандал разгорелся из-за видеоролика, на котором женщина и девушка танцуют на фоне собора Рождества Пресвятой Богородицы в центре Донской столицы. Запись быстро разлетелась по соцсетям и вызвала резкое неприятие некоторых горожан.
Сотрудники полиции установили личности людей на видео. Ими оказались две ростовчанки — одной 35 лет, второй — 16. На допросе они признали свою вину. Несмотря на это, в отношении задержанных составили протоколы по части 2 статьи 5.26 КоАП «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики».
Однако в самих церковных кругах позицию правоохранителей не разделили.
— Друзья мои, напоминаю, что есть одна болезненная тенденция превращать церковь в пугало, а верующих в обидчивых маразматиков. Ни первое, ни второе не имеет ничего общего с Русской Православной Церковью и ее добрыми прихожанами, — обратился к общественности в своем телеграм-канале пресс-секретарь Главы Донской митрополии РПЦ Игорь Петровский. — Я понимаю, что бывает совсем похабное поведение, когда на фоне наших народных святынь трясут, простите, задницей или оголяют грудь. И такое было. И мы должны делать замечание подобным выкрутасам. Но когда два подростка и один не сильно трезвый пешеход танцуют что-то там в хорошем веселом настроении — не надо кричать церковному сообществу «фас».
В конце послания представитель РПЦ призвал людей быть добрее и не реагировать на подстрекательства.
