РПЦ выступила в защиту ростовчанок, которые танцевали перед собором

— Друзья мои, напоминаю, что есть одна болезненная тенденция превращать церковь в пугало, а верующих в обидчивых маразматиков. Ни первое, ни второе не имеет ничего общего с Русской Православной Церковью и ее добрыми прихожанами, — обратился к общественности в своем телеграм-канале пресс-секретарь Главы Донской митрополии РПЦ Игорь Петровский. — Я понимаю, что бывает совсем похабное поведение, когда на фоне наших народных святынь трясут, простите, задницей или оголяют грудь. И такое было. И мы должны делать замечание подобным выкрутасам. Но когда два подростка и один не сильно трезвый пешеход танцуют что-то там в хорошем веселом настроении — не надо кричать церковному сообществу «фас».