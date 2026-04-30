Глава Музея русского импрессионизма рассказала, во сколько он обходится

При этом в 2026 году Музей русского импрессионизма намерен вдвое нарастить число проектов: если прежде команда музея организовывала по три выставки в год, то в этом году запланированы семь проектов, в том числе четыре на площадках других музеев. Петрова выразила желание, чтобы у россиян было больше возможностей расширять кругозор и подчеркнула, что поход в музей по-прежнему остается одним из самых доступных с точки зрения цены вариантов досуга.