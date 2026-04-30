Глава Музея русского импрессионизма рассказала, во сколько он обходится

Проводить выставки в частном музее в последние годы стало почти в два раза дороже, но это вид культурного досуга по-прежнему остается доступным для россиян. Об этом в эфире Радио РБК рассказала директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
По словам Петровой, логистика таких выставок — транспортировка произведений в обе стороны — обходится в 12−14 млн руб. «Если говорить о стоимости выставки, у нас на протяжении десяти лет собирается статистика. Я вижу, что расходы выросли кратно. Когда мы организовывали выставку “Русского импрессионизма” привоз произведений из 74 собраний со всей страны это стоило примерно столько же, во сколько сейчас обходится привоз произведений из 40 музеев», — объяснила она.
Цены значимых произведений русского искусства XIX — начала XX века, рассказала она, начинаются с $50 тыс. и заканчиваются «многими миллионами», что сказывается на возможности приобретения новых экземпляров для музейного фонда. «Пополнение коллекции требует очень значительной поддержки меценатов», — посетовала Петрова.
При этом в 2026 году Музей русского импрессионизма намерен вдвое нарастить число проектов: если прежде команда музея организовывала по три выставки в год, то в этом году запланированы семь проектов, в том числе четыре на площадках других музеев. Петрова выразила желание, чтобы у россиян было больше возможностей расширять кругозор и подчеркнула, что поход в музей по-прежнему остается одним из самых доступных с точки зрения цены вариантов досуга.
Музей русского импрессионизма — частная культурная институция в Москве, расположенная на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик». Музей открылся в 2016 году, его основателем стал коллекционер и меценат Борис Минц.
В постоянную экспозицию музея входит около семидесяти полотен русских живописцев: Константина Коровина, Петра Кончаловского, Юрия Пименова, Валентина Серова, Игоря Грабаря и других. А первой временной выставкой стала ретроспектива Арнольда Лаховского.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».