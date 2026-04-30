В Госдуме заявили об отсутствии планов по повышению пенсионного возраста

В следующем году пенсии в России будут повышать по-разному — в зависимости от категории получателей. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин. Страховые пенсии проиндексируют два раза: с 1 февраля — по инфляции, с 1 апреля — с учетом доходов Соцфонда и роста заработных плат. Социальные пенсии повысят только 1 апреля, уточнил он.