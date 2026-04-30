В Госдуме заявили об отсутствии планов по повышению пенсионного возраста

Министерство труда и социальной защиты не планирует нового повышения пенсионного возраста ни до 2028 года, ни после этого срока. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин со ссылкой на ответ ведомства.
В документе отмечается, что обращение от 13 апреля 2026 года было рассмотрено, и министерство подтвердило отсутствие как планов, так и намерений пересматривать действующие параметры пенсионного возраста.
— Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается, — говорится в ответе министерства Газете.Ru.
