Пермский депутат Ирек Хазиев: Как решить проблему дефицита кадров на годы вперед

Нехватка квалифицированных рабочих и инженеров в промышленности — системная проблема, и решать ее нужно тоже системно, определив приоритетные направления подготовки кадров на несколько лет вперед. Только таким образом можно обеспечить кадровый суверенитет Прикамья, убежден депутат Законодательного собрания Пермского края Ирек Хазиев.
Ирек Маратович, фраза «кадры решают все» была произнесена 90 лет назад, но до сих пор не потеряла актуальности. Какова сейчас ситуация с кадрами в Пермском крае? Насколько обеспечены людскими ресурсами промышленные и строительные предприятия региона, сельское хозяйство и бюджетная сфера?
Ирек Хазиев: Самая сложная ситуация в этом плане была в 2023—2024 годах. Особенно остро ощущался дефицит рабочих и инженеров в промышленности и строительстве — его пик пришелся на 2024−2025 годы. Это было связано со строительством и запуском новых производств и ростом заказов в оборонной промышленности. Многие предприятия даже вынуждены были приглашать специалистов из других регионов и стран, например из Беларуси и Казахстана. Особенно сильно это проявилось в строительстве: предприятия этой отрасли систематически нанимают рабочих из ближнего зарубежья, и так происходит не только в Пермском крае. С 2025 года положение начало немного выправляться благодаря ранее предпринятым действиям, но о полном кадровом суверенитете говорить и сегодня рано.
Тем временем наши вузы и учреждения среднего профобразования ежегодно выпускают тысячи молодых специалистов. Этого мало? Или причина дефицита в чем-то другом?
Ирек Хазиев: Проблема носит структурный характер. Выпускников много, но по самым востребованным специальностям — жесткий дефицит. Надо понимать, что нехватка кадров возникла не вдруг. Проблема накапливалась годами, когда старые специалисты уходили на пенсию, а новые не приходили или приходили в недостаточном для замещения пенсионеров количестве.
Лучшая реклама профессии — уровень зарплаты, престиж и карьерный рост. Но молодежь зачастую видит только первую составляющую.
При этом технологии менялись, что требует и новых компетенций у специалистов — индустрии остро не хватает квалифицированных инженеров и рабочих, владеющих современными технологиями. И мы снова догоняем время, готовя тех, кто востребован прямо сегодня. А надо готовить тех, кто будет востребован через пять, а лучше через десять лет.
То есть проблемы есть не только в сфере высшего образования, но и в профессионально-техническом? Насколько быстро эта система реагирует на изменения рынка?
Ирек Хазиев: В системе среднего профессионального образования (СПО) мы тоже видим очевидное запаздывание. Иногда выпускников вузов и колледжей приходится переобучать прямо на предприятиях, потому что технологии развиваются стремительно, и подготовка выпускников не всегда соответствует требованиям работодателей.
Но главное сегодня то, что меняется отношение к среднему профобразованию. Долгое время родители внушали своим детям: ты должен получить диплом о высшем образовании — иначе ты неудачник и ничего не достигнешь в жизни. В результате все стремились любыми путями попасть в вуз. А университеты удовлетворяли спрос, наращивая коммерческие места и выпуская не нужных в таком количестве юристов, экономистов и так далее.
Скажу крамольную мысль: бесплатное высшее образование не может быть доступно всем. Абитуриент должен доказать право на его получение, участвуя в жестком конкурсе. И подавляющее число бюджетных мест должно быть на направлениях подготовки, которые востребованы экономикой. Но при этом СПО не должно считаться в обществе чем-то второстепенным.
Однако у этого вопроса есть и другая сторона: порой выпускники даже самых «продвинутых» специальностей не могут найти работу и уходят в курьеры. А через год-два их знания уже устаревают.
Ирек Хазиев: Да, есть такая проблема. Приведу конкретный пример. Наш авиационный техникум имени Швецова недавно начал выпускать специалистов по работе с БПЛА. Причем ребята умеют не только управлять дронами, но и производить их техническое обслуживание, ремонт, усовершенствование. Вроде бы востребованная специальность — беспилотники сейчас используют во многих сферах. Но оказалось, что на рынке труда нет достаточного количества предложений с достойной зарплатой. Объяснение простое: внедрение современных технологий — дорогостоящее мероприятие, требующее инвестиций. А свободных средств у большинства предприятий сегодня объективно нет.
Выходом из этой ситуации может стать стимулирование государством внедрения современных технологических решений. Делать это можно, например, через налоги. Ну, а использование новых технологий неизбежно сформирует спрос на новых специалистов.
В конечном счете речь идет о повышении популярности рабочих специальностей. Но как этого добиться?
Ирек Хазиев: Самая лучшая реклама профессии — уровень зарплаты, престиж и карьерный рост. Но молодежь зачастую видит только первую составляющую, и привлекательность профессии ограничивается возможностью быстрого получения высокого дохода. Посмотрите, сколько ребят сегодня работает курьерами! Хотя в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы не пропадало желание расти дальше, учиться, строить карьеру. А для этого уже в школьном возрасте нужно дать детям понимание, куда стоит идти учиться и какие перспективы это открывает.
В Пермском крае сегодня реализуется множество специализированных программ, созданы профильные классы, которые обеспечивают профориентацию. Например, школа «Энергополис», расположенная в моем депутатском округе, а также «Синтез». Или «Школа юнг» — замечательный пример возрождения традиций микрорайона судостроителей. Дети с ранних лет знакомятся с рабочими и инженерными профессиями, учатся работать на современном оборудовании. Это помогает формировать интерес к таким специальностям и разрушает стереотип, что рабочая профессия — это что-то второсортное. На самом деле высококвалифицированный рабочий сегодня ценится на рынке труда зачастую выше, чем выпускник экономического или юридического факультета.
Кроме того, предприятия, которые думают о будущем, все чаще берут шефство над школами и техникумами. Они отслеживают талантливых ребят буквально со школьной скамьи и помогают им профессионально развиваться. В большинстве случаев речь идет именно о среднем профессиональном образовании и только потом, если студент покажет хорошие результаты, о высшем.
Такое шефство предприятий над школами, производственные практики для старшеклассников с профориентацией, собственные профтехучилища у крупных заводов для подготовки рабочих были еще в советское время. Получается, сегодня крупные промпредприятия сами пытаются устранить дефицит рабочих рук?
Ирек Хазиев: Правильно. Но они, как правило, таким способом закрывают сегодняшнюю потребность в кадрах. А задача государства — сосредоточиться на подготовке кадров на будущее, с перспективой на 5−10 лет вперед. Стратегические цели государства известны, и именно под них необходимо обучать специалистов для самых разных отраслей и регулярно корректировать госзадание на их подготовку. Государственные институты и предприятия в этом процессе выступают заказчиками, а система образования — исполнителем. Только при таком подходе мы обеспечим себе кадровый суверенитет, без которого невозможны ни технологическая независимость, ни дальнейшее развитие страны в целом.