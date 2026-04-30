Дирижер организма: эндокринолог Кузьмина объяснила, как спасти щитовидку

Усталость и лишний вес: волгоградцам рассказали, когда стоит проверить щитовидную железу.

Волгоградцы часто списывают постоянную усталость на работу, набор веса — на возраст, а вспышки раздражительности — на сложный характер. Но за этими симптомами может скрываться серьезный сбой в эндокринной системе.

Об этом рассказала врач-эндокринолог Ирина Кузьмина. Щитовидная железа — небольшой орган в форме бабочки на передней поверхности шеи — работает как дирижер всего организма. От ее правильной работы зависят сердечно-сосудистая и нервная системы, обмен веществ и даже настроение. Главная задача железы — выработка гормонов Т3 и Т4. Если этот механизм дает сбой, страдает все тело, — пишет «РГ».

Два самых распространенных диагноза — гипотиреоз и тиреотоксикоз. Опасность в том, что их симптомы легко перепутать с обычной усталостью. При гипотиреозе железа не справляется с выработкой гормонов. Часто причина — аутоиммунный тиреоидит, хроническое воспаление органа.

Пациенты замечают слабость, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, запоры, отеки лица, прибавку в весе, нарушения менструального цикла. В анализах может снижаться гемоглобин. Для точной диагностики врачи назначают исследование антител к ТПО и УЗИ щитовидной железы. Лечение современными препаратами восполняет дефицит гормонов.

При тиреотоксикозе ситуация обратная: синтез гормонов повышен. Проявления — частый пульс, утомляемость, повышенный аппетит при потере веса, раздражительность, перепады настроения, потливость, чувство жара. Это состояние опасно для сердца: в мышце развиваются изменения, которые ведут к нарушению ритма и сердечной недостаточности.

В зависимости от причин заболевания врач может назначить лекарственную терапию, радиойодтерапию или хирургическое лечение. Ирина Кузьмина подчеркивает: важно не игнорировать сигналы организма и вовремя обратиться к специалисту.

Простое обследование может спасти от серьезных последствий и вернуть качество жизни.

Ранее врачи назвали фрукты для контроля сахара в крови.