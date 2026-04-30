В Новосибирске запустили первый фонтан сезона

Рядом с Законодательным Собранием Новосибирской области заработал первый в этом сезоне фонтан. Остальные фонтаны города начнут работать с 1 мая.
Территория возле Заксобрания постепенно превращается в новую точку притяжения в центре Новосибирска. Здесь создают Бугаков‑парк — современное общественное пространство для отдыха и прогулок. Ход работ проверили вместе с председателем Законодательного Собрания Новосибирской области Андреем Шимкивом, пишет мэр Максим Кудрявцев.
Заключён контракт на второй этап благоустройства территории — на эти цели выделено более 316 млн рублей. В планах — комплексное развитие пространства — обустройство пешеходных и велодорожек, монтаж освещения, установка детских и спортивных площадок, а также малых архитектурных форм.
Кроме того, появятся новые входные зоны со стороны жилого массива Шевченковский и центра «Сибирь‑Хоккайдо». Осенью здесь высадят более 120 крупномерных деревьев, 3,5 тысячи кустарников и почти 2 тысячи многолетних цветов. Завершить все работы планируют уже этой осенью.