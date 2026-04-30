В Сосновоборске построят дороги и ливнёвку для 184 многодетных семей

Прокуратура добилась благоустройства участков для 184 многодетных семей в Красноярском крае, сообщили в региональной прокуратуре.
В Сосновоборске 184 многодетные семьи получили земельные участки под строительство в 30-м и 31-м микрорайонах. Однако вместо домов — бездорожье и ежегодные весенние подтопления. Только сойдёт снег — землю заливает водой, и о стройке не могло быть и речи.
Ещё в 2016 году прокуратура через суд обязала местную администрацию решить проблемы с дорогами и водоотведением. Срок установили до конца 2018 года. Но годы шли, меры воздействия не приносили результата, а семьи продолжали ждать.
Надзорное ведомство инициировало пересмотр подхода к работам. Муниципалитет запросил дополнительное финансирование — на этот раз обоснованно. Из краевого бюджета выделили средства.
Сейчас это уже конкретный контракт: более 130 миллионов рублей направлено на строительство дорог и ливневой канализации. Срок — до конца октября 2026 года. Подрядчик уже приступил к работам.
