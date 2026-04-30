Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю добавили два года заключения

В середине января бывший президент был признан виновным в том, что не позволил в 2025 году следователям задержать его. В тот момент Юн Сок Ёль числился подозреваемым в организации мятежа путем введения военного положения. По этому делу он был осужден на пять лет тюрьмы, после чего подал апелляцию на приговор.