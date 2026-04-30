«Это слишком ужасно»: Трамп дал совет Нетаньяху на фоне ударов по Ливану

Несмотря на сохраняющийся режим прекращения огня, о продлении которого на три недели 24 апреля сообщил президент США Трамп, израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные атаки на юг Ливана. Как писал KP.RU, накануне в Ливане назвали число жертв атак Израиля на регион. По данным ливанского Минздрава, со 2 марта 2026 года погибли 2354 ливанца, 7863 человека получили ранения. Количество перемещенных лиц превысило 118 тысяч — люди в основном бегут к сирийской границе.