«Это слишком ужасно»: Трамп дал совет Нетаньяху на фоне ударов по Ливану

Трамп призвал Нетаньяху наносить по Ливану только точечные удары.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану. В интервью изданию Axios он пояснил, что посоветовал Нетаньяху действовать более аккуратно, поскольку, по словам хозяина Белого дома, это выглядит «ужасно» и выставляет Израиль «в плохом свете».

«Я сказал Нетаньяху, что он должен действовать более точечно. Не разрушать здания. Он не может этого сделать. Это слишком ужасно и выставляет Израиль в плохом свете», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, якобы Иран и его «марионетка» «Хезболла» уже разрушили Ливан, но после завершения операции против Тегерана страна сможет «вернуться к жизни». Трамп заявил, что с падением Ирана «Хезболла» будет повержена автоматически, и выразил симпатию к Ливану и его руководству.

Несмотря на сохраняющийся режим прекращения огня, о продлении которого на три недели 24 апреля сообщил президент США Трамп, израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные атаки на юг Ливана. Как писал KP.RU, накануне в Ливане назвали число жертв атак Израиля на регион. По данным ливанского Минздрава, со 2 марта 2026 года погибли 2354 ливанца, 7863 человека получили ранения. Количество перемещенных лиц превысило 118 тысяч — люди в основном бегут к сирийской границе.

