Минтруда сказало, сколько белорусы будут работать из-за длинных выходных в мае

Минтруда сказало, сколько белорусы будут отдыхать и работать в мае.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как белорусы будут работать в мае в связи с длинными выходными.

Напомним, белорусов в мае ждут большие выходные в течение трех дней подряд. В итоге в мае получится 11 нерабочих дней и 20 рабочих, в том числе один — предпраздничный.

Уже ближайшая пятница, 1 мая, в Беларуси будет нерабочим праздничным днем, с которого начнутся длинные выходные. Белорусы будут отдыхать с 1 по 3 мая включительно.

Затем в субботу, 9 мая, в День Победы в Беларуси — нерабочий праздничный день. Накануне которого в пятницу, 8 мая, будет предпраздничный рабочий день с сокращением продолжительности рабочего времени на один час.

Таким образом в мае при 40-часовой рабочей неделе расчетная норма рабочего времени составит по 159 часов, как для пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, так и для шестидневной рабочей недели с выходным в воскресенье.

Еще соседняя с Беларусью Литва стала самой бедной в ЕС из-за времени заработка $1.

Тем временем Белстат назвал топ-5 сфер с самой высокой средней зарплатой в Беларуси.

А еще мы писали, что в Минске будут судить мужчину и его двух подруг за их походы по магазинам.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше