Минтруда сказало, сколько белорусы будут работать из-за длинных выходных в мае

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как белорусы будут работать в мае в связи с длинными выходными.
Напомним, белорусов в мае ждут большие выходные в течение трех дней подряд. В итоге в мае получится 11 нерабочих дней и 20 рабочих, в том числе один — предпраздничный.
Уже ближайшая пятница, 1 мая, в Беларуси будет нерабочим праздничным днем, с которого начнутся длинные выходные. Белорусы будут отдыхать с 1 по 3 мая включительно.
Затем в субботу, 9 мая, в День Победы в Беларуси — нерабочий праздничный день. Накануне которого в пятницу, 8 мая, будет предпраздничный рабочий день с сокращением продолжительности рабочего времени на один час.
Таким образом в мае при 40-часовой рабочей неделе расчетная норма рабочего времени составит по 159 часов, как для пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, так и для шестидневной рабочей недели с выходным в воскресенье.
Еще соседняя с Беларусью Литва стала самой бедной в ЕС из-за времени заработка $1.
Тем временем Белстат назвал топ-5 сфер с самой высокой средней зарплатой в Беларуси.
А еще мы писали, что в Минске будут судить мужчину и его двух подруг за их походы по магазинам.