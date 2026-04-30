В России впервые отмечают День коренных малочисленных народов

В России 30 апреля в первый раз отмечают День коренных малочисленных народов, напомнил спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко.
В качестве даты нового праздника выбрали день, когда был принят ключевой закон о правах этих народов. Председатель парламента отметил, что в крае проживает около 16 тыс. представителей 8 этносов, отнесенных к коренным малочисленным народам. Это долганы, эвенки, ненцы, кеты, нганасаны, селькупы, чулымцы и энцы.
«Сила региона — в людях и многообразии их культур. Но какими бы сильными духом они ни были, мы понимаем, как тяжело сохранить уклад и ремесла в суровых условиях Арктики. И забота о северянах — это основа сохранения традиций», — отметил Алексей Додатко.
Только за последние 5 лет краевые депутаты приняли около 40 законов. В числе прочего, кратно увеличились субсидии оленеводам и промысловикам, появились бесплатные перелеты для детей к местам кочевий родителей, а школьникам Севера стали давать бесплатные путевки на юг. Северянам оплачивают проезд к месту лечения, а молодые специалисты, выбравшие в качестве места работы территории Арктики, получают надбавки с первого дня работы. Сейчас профильный комитет готовит законопроект о защите прав коренных народов Севера — базу для развития благополучия, сохранения культуры и традиционного образа жизни.