В России впервые отмечают День коренных малочисленных народов

Только за последние 5 лет краевые депутаты приняли около 40 законов. В числе прочего, кратно увеличились субсидии оленеводам и промысловикам, появились бесплатные перелеты для детей к местам кочевий родителей, а школьникам Севера стали давать бесплатные путевки на юг. Северянам оплачивают проезд к месту лечения, а молодые специалисты, выбравшие в качестве места работы территории Арктики, получают надбавки с первого дня работы. Сейчас профильный комитет готовит законопроект о защите прав коренных народов Севера — базу для развития благополучия, сохранения культуры и традиционного образа жизни.