В Красноярске сотрудницу ПВЗ уличили в краже золотых украшений (видео)

Красноярские полицейские раскрыли кражу золотых украшений почти на 97 тысяч рублей в одном из пунктов выдачи заказов «Вайлдберриз».
О преступлении заявила 38-летняя владелица точки. Там в ходе инвентаризации выявили три заказа, в коробках которых отсутствовали товары — золотая цепь и два браслета.
«Под подозрение попала 18-летняя сотрудница ПВЗ, которая в этот день не вышла на работу. Кроме того, ее противоправную деятельность зафиксировала камера видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение девушки и задержали ее. Выяснилось, что она сдала похищенное в ломбард, а деньги потратила на личные нужды», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».
Полицейские нашли украденную золотую цепочку стоимостью почти 68 тысяч рублей и вернули владелице ПВЗ.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
