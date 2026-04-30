Потепление и небольшой дождь ждут нижегородцев в первые майские выходные

В первые майские выходные, с 1 по 3 мая, в Нижний Новгород придет теплая, но пасмурная погода. Температура достигнет +17 градусов. Информация об этом появилась в сервисе Яндекс Погода.
В пятницу, 1 мая, будет облачно с прояснениями, а в середине дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +9 градусов, однако к вечеру снизится до +7 градусов.
В субботу, 2 мая, днем тоже прогнозируется облачная погода, но температура воздуха достигнет уже +12 градусов. К вечеру облака рассеются.
В воскресенье, 3 мая, начнется долгожданное потепление. Столбики термометров покажут +17 градусов, но будет пасмурно. К вечеру похолодает до +14 градусов.
