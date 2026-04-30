В Воронежской области уничтожили 43 вражеских беспилотника

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 43 вражеских БПЛА вечером 29 и ночью 30 апреля в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Всего минувшим вечером и ночью в небе над двумя городами и 11 районами региона было обнаружено и уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
