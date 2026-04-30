Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов: Дроны РФ заставляют ВСУ отказываться от тяжелой иностранной техники

Российские беспилотники вынуждают украинские силы отказываться от применения тяжелой иностранной техники на фронте, в том числе в Сумской области. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, широко разрекламированные образцы вооружений, такие как «Леопарды», «Абрамсы» и HIMARS, на практике не подтвердили ожиданий. Он отметил, что эта техника является высокотехнологичной и дорогостоящей, однако ее эффективность в условиях боевых действий вызывает вопросы.

Алаудинов добавил, что в ходе специальной военной операции, по его оценке, не осталось ни одного вида иностранного вооружения, которое не подвергалось бы поражению.

— Мы уже видим, что они полностью пересматривают свою концепцию формирования именно своих подразделений и обеспечения их именно техникой. Если танк, который стоит несколько миллионов долларов, может быть сожжен FPV, который стоит каких-то 500 долларов, понятное дело, что они будут вынуждены полностью пересмотреть эту концепцию, — пояснил Алаудинов в беседе с РИА Новости.

Ранее российские военные нанесли групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.