Алаудинов: Дроны РФ заставляют ВСУ отказываться от тяжелой иностранной техники

Российские беспилотники вынуждают украинские силы отказываться от применения тяжелой иностранной техники на фронте, в том числе в Сумской области. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, широко разрекламированные образцы вооружений, такие как «Леопарды», «Абрамсы» и HIMARS, на практике не подтвердили ожиданий. Он отметил, что эта техника является высокотехнологичной и дорогостоящей, однако ее эффективность в условиях боевых действий вызывает вопросы.
Алаудинов добавил, что в ходе специальной военной операции, по его оценке, не осталось ни одного вида иностранного вооружения, которое не подвергалось бы поражению.
— Мы уже видим, что они полностью пересматривают свою концепцию формирования именно своих подразделений и обеспечения их именно техникой. Если танк, который стоит несколько миллионов долларов, может быть сожжен FPV, который стоит каких-то 500 долларов, понятное дело, что они будут вынуждены полностью пересмотреть эту концепцию, — пояснил Алаудинов в беседе с РИА Новости.
Ранее российские военные нанесли групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.