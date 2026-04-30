На севере Красноярского края начали просыпаться медведи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Тунгусском заповеднике фотоловушка зафиксировала первого проснувшегося после зимней спячки бурого медведя.
На кадрах видно, как животное неспешно передвигается между деревьями, осматривает территорию и затем уходит в лес. По наблюдениям специалистов, после выхода из спячки медведи некоторое время остаются малоподвижными и постепенно восстанавливают активность.
В заповеднике шутят: «Поднять подняли, а разбудить забыли. По медленной походке видно, что он не в силах окончательно стряхнуть остатки глубокого зимнего сна».