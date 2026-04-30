Диетолог Поляков: сосиска в тесте — самая вредная для организма выпечка

Жареные изделия из теста с сосиской не несут никакой пользы для организма, потреблять их стоит крайне осторожно. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Ничего из этого не есть — вот самый полезный вариант. Если говорить про наиболее опасный, самый вредный вариант — это, наверное, какое-нибудь жареное тесто с сосиской. Это прям самый худший вариант. Лучше пропустить перекус, чем питаться такой пищей», — сказал врач.
Если очень хочется есть, то лучше выбрать печеное изделие, а не жареное. В таком перекусе полезного мало, но это более безопасно для здоровья, чем жареное в большом количестве масло тесто. Жареные сосиски в тесте — это настоящая «калорийная бомба».