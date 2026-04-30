Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков: сосиска в тесте — самая вредная для организма выпечка

Популярный вид перекуса на ходу вреден для здоровья.

Жареные изделия из теста с сосиской не несут никакой пользы для организма, потреблять их стоит крайне осторожно. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Ничего из этого не есть — вот самый полезный вариант. Если говорить про наиболее опасный, самый вредный вариант — это, наверное, какое-нибудь жареное тесто с сосиской. Это прям самый худший вариант. Лучше пропустить перекус, чем питаться такой пищей», — сказал врач.

Если очень хочется есть, то лучше выбрать печеное изделие, а не жареное. В таком перекусе полезного мало, но это более безопасно для здоровья, чем жареное в большом количестве масло тесто. Жареные сосиски в тесте — это настоящая «калорийная бомба».