В Омске ограничат продажу алкоголя на время майских мероприятий

В Омске определили территории, где во время массовых мероприятий временно ограничат продажу алкоголя. Речь идёт о культурных и спортивных событиях, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Запрет будет действовать со 2 по 15 мая в часы проведения мероприятий. Об этом стало известно из постановления администрации Омска № 293, опубликованного на сайте мэрии.