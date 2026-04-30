В Омске ограничат продажу алкоголя на время майских мероприятий

В Омске определили территории, где во время массовых мероприятий временно ограничат продажу алкоголя. Речь идёт о культурных и спортивных событиях, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Запрет будет действовать со 2 по 15 мая в часы проведения мероприятий. Об этом стало известно из постановления администрации Омска № 293, опубликованного на сайте мэрии.
Ограничения введут на 21 площадке города. Среди них — территория у G-Drive Арены, где 2 мая пройдёт мемориал олимпийского чемпиона Г. Комнатова по велосипедному спорту, Бульвар Победы, где 5 мая состоится акция «Слава Героям!», а также Омская крепость, скверы, парки и территории у учреждений культуры.
Больше всего ограничений ожидается 9 мая. В этот день праздничные мероприятия пройдут в парке имени 30-летия Победы, парке имени 30-летия ВЛКСМ, Советском парке, Омской крепости, микрорайоне Крутая Горка и на других городских площадках.
Список локаций, где запретят продажу алкоголя:
- G-Drive Арена — 2 мая, с 08:00 до 18:00;
- Омская крепость — 2 мая, с 12:00 до 18:00; 9 мая, с 13:00 до 18:00;
- природный рекреационный комплекс «Восточная роща» — 4 мая, с 17:00 до 19:00;
- КДЦ имени Свердлова на улице Полторацкого, 57а — 4 мая, с 17:00 до 19:00;
- Площадь Праздников — 5 мая, с 17:00 до 19:00;
- Бульвар Победы — 5 мая, с 11:00 до 12:00;
- территория у Пятого театра — 5 мая, с 14:30 до 15:30;
- сквер имени Анатолия Серова — 5 мая, с 17:00 до 18:00;
- сквер у ДК Кировского округа на улице Бетховена, 33 — 6 мая, с 18:00 до 20:00;
- сквер 70-летия Победы — 6 мая, с 12:00 до 13:00;
- площадь у памятника «Омичам — труженикам тыла» — 6 мая, с 14:00 до 15:00; 14 мая, с 11:00 до 12:00; 15 мая, с 15:00 до 17:00;
- сквер «Городская поляна» — 6 мая, с 17:00 до 18:30;
- территория у центра культуры, спорта и развлечений «Береговой» — 7 мая, с 11:00 до 12:00;
- территория у стелы у Телевизионного завода на улице Гуртьева, 18 — 8 мая, с 12:00 до 13:00;
- парк «Советский» — 8 мая, с 16:00 до 18:00; 9 мая, с 13:00 до 20:00; 10 мая, с 15:00 до 20:00;
- территория у ДК имени В. Е. Часницкого в микрорайоне Крутая Горка — 9 мая, с 12:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00;
- парк имени 30-летия Победы — 9 мая, с 12:00 до 19:00;
- парк имени 30-летия ВЛКСМ — 9 мая, с 14:00 до 20:00; 10 мая, с 13:00 до 19:00.