К 400-летию Красноярска в городе планируют открыть три визит-центра

К 400-летию Красноярска в городе планируют разместить три визит-центра. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Сергей Верещагин. Первый центр разместят на Центральной набережной в районе вантового моста. Он станет площадкой туристско-информационного центра. Обустройство помещения планируют начать уже в 2027 году. Кроме того, визит-центры появятся на Николаевской сопке и у центрального входа в национальный парк «Столбы».