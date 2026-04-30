К 400-летию Красноярска в городе планируют открыть три визит-центра

Три визит-центра появятся в популярных местах Красноярска.

К 400-летию Красноярска в городе планируют разместить три визит-центра. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Сергей Верещагин. Первый центр разместят на Центральной набережной в районе вантового моста. Он станет площадкой туристско-информационного центра. Обустройство помещения планируют начать уже в 2027 году. Кроме того, визит-центры появятся на Николаевской сопке и у центрального входа в национальный парк «Столбы».

— Будем наполнять и событийную составляющую. В 2027-м году поучаствуем в нацпроекте «Туризм и гостеприимство» для выделения субсидии городу.