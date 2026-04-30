В Москве около 1,4 тыс. пар планируют пожениться в первую декаду мая

«Май открывает череду самых популярных для свадеб месяцев, в первую декаду мая, с 1 по 11 мая, будет создано порядка 1,4 тыс. семей, большая часть из них в торжественной обстановке. Некоторые пары специально выбирают праздничные и предпраздничные дни для регистрации брака. Самой популярной датой стало 5 мая, в этот день более 370 пар планируют зарегистрировать брак. Интересно, что в том году особой популярностью в этот период пользовалось также 5 мая», — сказала Уханева.
Она уточнила, что востребованными днями для свадеб стали также 2 и 8 мая, в эти дни в столице будет создано порядка 260 и 210 семей. Наибольшее количество заявлений было подано во дворцы бракосочетания № 1 и 4, а также во Дворец бракосочетания на ВДНХ. Среди выездных площадок особой популярностью пользуются библиотека-читальня им. А. С. Пушкина, Оперный дом музея-заповедника «Царицыно» и башня «Око».
Всего для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 60 площадок, среди которых есть дворцы бракосочетания, музеи, станция метро «Маяковская», усадьбы и рестораны.