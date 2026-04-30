В центре Комсомольска-на-Амуре обнаружили боеприпас

В Комсомольске-на-Амуре около полудня в дежурную часть регионального управления Росгвардии поступила информация об обнаружении предмета, похожего на снаряд, в гаражном кооперативе на ул. Пионерской. Подозрительный предмет был обнаружен местным жителем, который незамедлительно сообщил о своей находке в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.