В центре Комсомольска-на-Амуре обнаружили боеприпас

К счастью, снаряд оказался безопасным.

Источник: AmurMedia

В Комсомольске-на-Амуре около полудня в дежурную часть регионального управления Росгвардии поступила информация об обнаружении предмета, похожего на снаряд, в гаражном кооперативе на ул. Пионерской. Подозрительный предмет был обнаружен местным жителем, который незамедлительно сообщил о своей находке в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

«Боеприпас, обнаруженный в центре Комсомольска-на-Амуре, оказался безопасным для окружающих», — говорится в сообщении.

Для идентификации и определения степени опасности найденного предмета на место была направлена группа разминирования комсомольского ОМОН «Ураган» Росгвардии. Взрывотехник обследовал боеприпас и установил, что им является бронебойный оперенный подкалиберный снаряд, не представляющий опасности для окружающих.

Боеприпас был передан сотрудникам УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре для дальнейшего исследования.