Вернётся на постамент? Историк объяснил, почему ставят памятники Сталину

К 1953 году в Советском Союзе насчитывалось более 4 тыс. памятников И. В. Сталину, его бюстов и барельефов с его изображением. Подавляющее большинство из них демонтировали после XX съезда КПСС в рамках хрущёвской политики десталинизации. Однако в последние годы монументы государственному деятелю снова начали появляться в разных регионах страны. На сегодняшний день в России существует порядка 110 таких скульптур.
Krsk.aif.ru поговорил с одним из инициаторов установки памятника Сталину и узнал у эксперта, почему в городах ставят памятники советскому лидеру, несмотря на его неоднозначность.
«А дома у вас всё хорошо?».
Очередной виток дискуссии об установке памятника Иосифу Сталину начался в Хакасии ещё в прошлом году, в преддверии 80-летия Победы. С инициативой выступила председатель регионального отделения всероссийской организации «Дети войны» Надежда Радченко.
В начале 2026 года в Хакасии провели опрос об установке памятника вождю в центре Абакана. В общественных обсуждениях, которые прошли по всей республике, приняли участие 13 578 человек. За установку монумента высказались 10 662 жителя (78,5% проголосовавших), против — 2916. По данным Росстата на январь 2025 года, всего в регионе проживает 525,5 тыс. человек, то есть в опросе участвовало 2,6% населения.
Победа в Великой Отечественной войне ковалась общими усилиями солдат, тружеников тыла, маршалов. Надежда Радченко ответила корреспонденту krsk.aif.ru, почему же организация выбрала для памятника именно образ Иосифа Сталина, несмотря на его неоднозначность.
«Этот человек выиграл войну за четыре года. Поднял страну за короткое время, и все были довольны и счастливы. Сегодня все говорят, что нам его не хватает. 16 союзных республик входило в СССР, и все были довольны», — уверена председатель.
На вопрос о том, как инициаторы оценивают политические репрессии тех лет, председатель организации отвечает: «Понятно, что не без этого. Нет таких людей, которые были бы идеальными. Когда мне начинают говорить вот такие всякие вещи (о репрессиях), я задаю простой вопрос: “Скажите, пожалуйста, а дома у вас всегда всё хорошо?” Сразу тишина. Любой государственный деятель неоднозначен. Мы считаем, нужно знать нашу историю и развивать патриотизм».
Голос народа и буква закона.
По идее инициаторов, памятник должны установить в Парке Победы — это мемориальный комплекс в центре города. Несмотря на результаты голосования, администрация Абакана ещё не приняла решения. В мэрии объяснили, что итоги опроса «приняты к сведению».
«В Абакане вопросы увековечения памяти много лет рассматривает специальная комиссия. В число критериев для принятия окончательного решения проведение общественных обсуждений не включено», — говорится в официальном заявлении властей города.
В ведомстве подчеркнули, что Парк Победы расположен на муниципальной земле, а значит, решение должно соответствовать всем нормативным актам. Администрация напомнила об официальной позиции Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, изложенной в письме председателя постоянной комиссии по исторической памяти Сергея Караганова:
«Вызывают горечь и сочувствие те из наших сограждан и те политические силы, кто готов забыть и даже оправдать гибель и лишения миллионов наших соотечественников, часто лучших людей страны, ставших жертвами политических репрессий, депортации народов, коллективизации, голодомора… Эти репрессии прочно связаны с именем И. В. Сталина. Те, кто устанавливает ему памятники, вольно или невольно оправдывают эти репрессии. Подобные действия противоречат не только морали, уважению к нашим невинно пострадавшим предкам, но и официальной государственной политике».
В городском положении об увековечении памяти есть чёткие основания для отказа. Муниципалитет вправе отклонить заявку, если установка монумента «способствует возникновению противоречий в обществе» или «формирует положительное мнение о негативных исторических событиях прошлого». Так что последнее слово всё же остаётся за мэрией.
Сколько будут ломать копья?
Появление новых памятников Сталину — не феномен последних лет, а в определённом смысле закономерный процесс, объясняет кандидат исторических наук, заместитель директора Гуманитарного института СФУ по учебной работе Олег Савин.
«Развенчание культа личности произошло ещё при Хрущёве, но позже образ Сталина стал возвращаться в позитивном ключе, например, в советских киноэпопеях Юрия Озерова, где акцентировалась его роль как главнокомандующего. В эпоху гласности его фигуру подавали уже в другой канве. Однако сторонники особой роли Сталина в победе в Великой Отечественной войне были всегда», — объясняет эксперт.
Олег Савин призывает относиться к сносу и возвращению монументов как к естественному явлению, характерному не только для нашей страны. В качестве примера он приводит США. Там долгое время сосуществовали памятники героям Гражданской войны Севера и Юга, пока события 2020-х годов и общественное движение Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), не привели к массовому демонтажу статуй южан-конфедератов.
При этом результаты голосования в Хакасии, охватившего столь малую часть населения, трудно назвать массовым запросом всего общества, отмечает эксперт.
По словам Олега Савина, оценивать фигуру, совместившую в себе победу в войне и жесточайшие репрессии, необходимо комплексно, учитывая все процессы, произошедшие в период правления Сталина. Кандидат исторических наук считает, что вокруг подобных инициатив ещё долго будут ломать копья — вплоть до споров, где именно ставить памятник: на центральной площади или у здания коммунистической партии.
