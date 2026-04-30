В Биробиджане прокуратура через суд требует ремонта манёвренного жилья

Прокуратура Биробиджанского района через суд добивается ремонта единственного помещения маневренного фонда в Дубовском сельском поселении. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проверка показала, что жильё находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется заменить все окна и входную дверь, восстановить стены, потолок и пол, обновить сантехнику. Ещё в ноябре 2025 года прокуратура внесла главе администрации сельского поселения представление. Его рассмотрели и согласились с нарушениями, но к ремонту так и не приступили.
Не дождавшись действий, надзорное ведомство направило в суд административное исковое заявление. Сейчас оно находится на рассмотрении. Прокуратура держит устранение нарушений на контроле. Если суд удовлетворит иск, чиновникам установят конкретные сроки для приведения помещения в порядок.
