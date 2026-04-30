Жительница села Амурзет прописала 14 мигрантов в непригодном доме

В Октябрьском районе Еврейской автономной области сотрудники ФСБ и полиции пресекли канал фиктивной регистрации иностранцев. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
54-летняя жительница села Амурзет, работающая в строительной компании, зарегистрировала в своём частном доме 14 граждан из Средней Азии. Площадь строения составляет всего 35,5 квадратных метра, для проживания оно не пригодно. Все иностранцы прибыли в автономию для работы.
Дознавателем МО МВД России «Ленинский» в отношении собственницы жилья возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учёт иностранных граждан. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru