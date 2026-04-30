В центре Комсомольска-на-Амуре нашли снаряд у гаражей

В Комсомольске-на-Амуре в районе гаражей на улице Пионерской обнаружили предмет, похожий на боеприпас, сообщили в управлении Росгвардии по Восточному округу. Находка выглядела как настоящий снаряд и лежала прямо у стены среди асфальта и земли.
Сигнал поступил около полудня: местный житель заметил странный металлический предмет с характерным «хвостом» и сразу сообщил в экстренные службы. Судя по внешнему виду, находка действительно напоминала военный боеприпас.
На место направили группу разминирования ОМОН «Ураган» Росгвардии. Специалист осмотрел предмет и подтвердил, что это бронебойный оперённый подкалиберный снаряд. Однако, как выяснилось, опасности он уже не представлял — по оценке взрывотехника, боеприпас не мог сдетонировать.
После осмотра снаряд передали полиции для дальнейшего изучения. Сейчас выясняется, как он оказался в центре города и сколько времени пролежал в таком виде.