Отдых на море стал дороже для волгоградцев: цены выросли в апреле

Волгоградстат опубликовал свежий мониторинг за неделю с 21 по 27 апреля 2026 года. Главным неожиданным лидером роста стало пшено. Крупа подорожала сразу на 4,1%. Следом за ней вверх пошли расценки на отдых. Поездка на Черноморское побережье стала дороже на 2,6%, а проживание в местных четырех- и пятизвездочных отелях — на 2%.