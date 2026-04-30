Отдых на море стал дороже для волгоградцев: цены выросли в апреле

Цены в магазинах Волгограда, Камышина, Михайловки и дргуих городов и районов области снова преподнесли сюрпризы.
Волгоградстат опубликовал свежий мониторинг за неделю с 21 по 27 апреля 2026 года. Главным неожиданным лидером роста стало пшено. Крупа подорожала сразу на 4,1%. Следом за ней вверх пошли расценки на отдых. Поездка на Черноморское побережье стала дороже на 2,6%, а проживание в местных четырех- и пятизвездочных отелях — на 2%.
Из продуктов питания заметнее всего подорожали баранина (+1,7%) и мороженая рыба (+1,4%). Куриное мясо прибавило 1,3%, хлеб — 1,2%, сахар — 1,1%. Черный чай стал дороже на 0,6%, водка — на 0,2%. Среди лекарств корвалол подорожал на 0,7%, а вот сосудосуживающие капли на основе нафазолина немного подешевели.
Есть и хорошие новости. Огурцы за неделю потеряли в цене почти 10% (минус 9,4%). Помидоры упали в стоимости на 5,8%. Полукопченая колбаса подешевела на 6,4%, маргарин — на 4,2%, сосиски и сардельки — на 3%. Шампунь стал доступнее на 2,2%. Правда, сухой корм для домашних животных продолжает дорожать — плюс 1% за неделю.
По данным на 27 апреля, самые дорогие продукты в регионе — баранина (около 741 рубля за кг) и говядина (чуть выше 674 рублей). Соль и макароны по-прежнему остаются самыми доступными позициями в потребительской корзине волгоградцев.
