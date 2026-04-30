В Красноярске автоледи наказали за высунувшегося из люка ребенка (видео)

Случай произошел 25 апреля днем. Установлено, что 10-летний мальчик сидел на переднем пассажирском сиденье без использования детского удерживающего устройства и во время движения автомобиля марки «Джили» высовывался в люк. Очевидны сфотографировали грубое нарушение ПДД и опубликовали в сети.