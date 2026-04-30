В Красноярске автоледи наказали за высунувшегося из люка ребенка (видео)

Сотрудники красноярского полка ДПС привлекли к административной ответственности женщину-водителя, которая небезопасно перевозила своего ребенка.
Случай произошел 25 апреля днем. Установлено, что 10-летний мальчик сидел на переднем пассажирском сиденье без использования детского удерживающего устройства и во время движения автомобиля марки «Джили» высовывался в люк. Очевидны сфотографировали грубое нарушение ПДД и опубликовали в сети.
«Инцидент вызвал общественный резонанс. Такое поведение водителя создает реальную угрозу безопасности несовершеннолетнего пассажира. Инспекторы ДПС оперативно установили личность водителя — им оказалась 35-летняя женщина, мать ребенка, который выглядывал из люка. Автолюбительница призналась, что не осознавала всей серьезности своего поступка», — рассказали в дорожной полиции.
За нарушение требований к перевозке детей по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ женщину оштрафовали на 5 000 рублей.
