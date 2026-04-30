В Красноярске в зелени из Узбекистана нашли опасного вредителя

В ходе фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Красноярске специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю выявили признаки наличия вредителя плодоовощной и цветочной продукции. Под подозрение попали партии свежей зелени из Узбекистана: шпинат (140 кг), укроп (11 тонн) и кинза (840 кг). Лабораторные исследования Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердили наличие в партиях свежей зелени карантинного объекта — западного цветочного трипса. Чтобы предотвратить распространение вредителя, владельцу продукции было выдано предписание о принятии срочных мер. Вся зараженная зелень была обеззаражена с помощью специальных препаратов, разрешенных к применению и безопасных для здоровья человека.