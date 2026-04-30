Во Владивостоке не планируют менять традиции Парада Победы

Во Владивостоке пока таких изменений вводить не планируется. Напомним, что в прошлом году в дальневосточной столице, как и в Москве, мероприятие проходили в широкоформатном режиме, включая и колонны военной техники — от исторических и легендарных образцов, до высокотехнологичных БПЛА, находящихся на вооружении Минобороны. Также в прошлом году во время парада по Светланской пронесли огромную 80-метровую Георгиевскую ленту, которая подкрепляла символикой юбилейную дату — 80-летие со дня Победы.