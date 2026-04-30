Во Владивостоке не планируют менять традиции Парада Победы

Парад Победы во Владивостоке на 9 Мая пройдет без серьезных изменений, сообщили в ТОФ. На данный момент он планируется в своем традиционном виде.
В Москве ранее сообщили, что в Параде на Красной площади, в силу оперативной обстановки, колонна военной техники участвовать не будет. Как отметили в Минобороне, помимо этого на Красной площади по той же причине не будут присутствовать кадеты, суворовцы и нахимовцы.
В Кремле, комментируя эту новость, подчеркнули, что прошлый Парад был юбилейным и, в соответствии с круглой датой, проходил в особенно торжественном ключе.
«Парад будет. Но давайте не забывать, все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам кремлевского пула.
Во Владивостоке пока таких изменений вводить не планируется. Напомним, что в прошлом году в дальневосточной столице, как и в Москве, мероприятие проходили в широкоформатном режиме, включая и колонны военной техники — от исторических и легендарных образцов, до высокотехнологичных БПЛА, находящихся на вооружении Минобороны. Также в прошлом году во время парада по Светланской пронесли огромную 80-метровую Георгиевскую ленту, которая подкрепляла символикой юбилейную дату — 80-летие со дня Победы.