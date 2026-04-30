«Вывоз ненужных вещей» помогает экологично избавиться от старой одежды и обув

Предстоящие майские праздники — отличная возможность разобрать шкафы, подготовить гардероб к теплому сезону и избавиться от ненужной одежды и обуви. Все больше москвичей стремятся к осознанному потреблению, и город предлагает для этого удобные решения.

Например, можно воспользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru. Сотрудники надежной организации-партнера приедут в указанный срок и бесплатно заберут пригодные для дальнейшего использования одежду и обувь, в том числе головные уборы и предметы галантереи. Затем вещи передадут на социальные площадки, где они найдут новых владельцев.

Специалисты сервиса отметили, что больше всего заявок от москвичей поступает в период смены сезонов, когда люди обновляют гардероб. Чаще горожане сдают женскую и детскую одежду и обувь. Это связано с изменением модных тенденций и потребительских свойств (например, несоответствие размеру из-за активного роста детей).

С конца 2024 года вывезли более 200 тонн вещей. Так жители столицы вносят вклад в защиту окружающей среды и уменьшают количество отходов, которые необходимо переработать или утилизировать, передает официальный сайт мэра Москвы.

В майские праздники горячие линии городских служб продолжат работать в обычном режиме. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, операторы и голосовые помощники будут консультировать жителей по вопросам госуслуг, транспорта, парковок и записи к врачу.

