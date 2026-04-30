Мост в Ростовской области отремонтируют почти за 300 миллионов рублей

Мост обеспечивает транспортную доступность нескольких хуторов, а также связывает автомобильные дороги «г. Шахты — г. Цимлянск» и «Шахты — Белая Калитва». Старое сооружение не справлялось с возросшими нагрузками и было слишком узким: по нему не могли одновременно проехать две машины. Кроме того, бетонные конструкции и опоры моста находились в критическом состоянии, а дорожное полотно разрушилось. При этом движение грузового и пассажирского транспорта на этом участке оставалось интенсивным. В итоге сооружение решили реконструировать.