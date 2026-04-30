Мост в Ростовской области отремонтируют почти за 300 миллионов рублей

В Усть-Донецком районе ведется масштабная реконструкция моста. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.
Мост обеспечивает транспортную доступность нескольких хуторов, а также связывает автомобильные дороги «г. Шахты — г. Цимлянск» и «Шахты — Белая Калитва». Старое сооружение не справлялось с возросшими нагрузками и было слишком узким: по нему не могли одновременно проехать две машины. Кроме того, бетонные конструкции и опоры моста находились в критическом состоянии, а дорожное полотно разрушилось. При этом движение грузового и пассажирского транспорта на этом участке оставалось интенсивным. В итоге сооружение решили реконструировать.
— Общая протяженность участка, где ведут работы, с учетом подходов к мосту, составляет около 400 метров. На мосту будет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием капитального типа, барьерное ограждение, служебные проходы. Укрепленные обочины повысят безопасность дорожного движения, — говорится в сообщении.
На эти цели из областного бюджета выделено 296,5 миллиона рублей. По информации подрядчика, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 30%. Завершить работы планируется в октябре, к этому времени мост должен стать двухполосным.
