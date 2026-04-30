Первая волна половодья началась на юге Красноярского края

Гидрологическая обстановка в Красноярском крае продолжает осложняться. На реках юга региона — Тубе и Ое — сформировалась первая волна весеннего половодья, сообщили в краевом ГУ МЧС России.
По данным ведомства, центральных районах процесс ещё идёт: подъём уровней фиксируется на Кане, Чулыме и Большом Кемчуге.
В ближайшие сутки ожидается дальнейший рост воды на Кане и Чулыме. Сохраняется выход на пойму на Чулыме у села Красный Завод и на Сыде у села Отрок. Кроме того, прогнозируется выход воды на пойму на реке Мана у посёлка Нарва, на Кунгусе у села Ильинка и на Анже у села Агинское.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае число подтопленных участков за сутки выросло до 87.
