Первая волна половодья началась на юге Красноярского края

В ближайшие сутки ожидается дальнейший рост воды на Кане и Чулыме. Сохраняется выход на пойму на Чулыме у села Красный Завод и на Сыде у села Отрок. Кроме того, прогнозируется выход воды на пойму на реке Мана у посёлка Нарва, на Кунгусе у села Ильинка и на Анже у села Агинское.