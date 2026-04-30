В Ростове убрали последствия обрушения шпиля ротонды на Большой Садовой

В Ростове ликвидировали последствия обрушения шпиля ротонды в центре города. Об этом сообщила глава администрации Ленинского района Юлия Мищук.

Напомним, инцидент произошёл 28 апреля на улице Большой Садовой, 43/32: с крыши многоквартирного дома упал шпиль ротонды. Здание — объект культурного наследия регионального значения, квартиры находятся в частной собственности.

Спасатели огородили опасную зону, рабочие демонтировали нависающие элементы и расчистили территорию. Управляющая компания, по словам Юлии Мищук, продолжит мониторинг состояния объекта и в ближайшее время сообщит о сроках реставрации.