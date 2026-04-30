В Хабаровске бездомный ударил ножом попутчика в трамвае

В Хабаровске следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины без определённого места жительства. Его подозревают в покушении на убийство. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По версии следствия, в середине апреля 2026 года днём подозреваемый вместе с братом ехали в трамвае по городу. К ним подсел незнакомый местный житель, завязался разговор. Мужчины стали распивать спиртное прямо в вагоне. Никакой ссоры между ними не возникло, однако в какой-то момент злоумышленник достал нож и ударил нового знакомого в грудь. Раненый сумел выбраться на остановке и обратился к прохожим. Те немедленно вызвали скорую помощь, пострадавшего доставили в больницу.
Нападавшего задержали, суд заключил его под стражу. Следственный отдел по Индустриальному району Хабаровска расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сейчас полицейские и следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
