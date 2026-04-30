В Хабаровске семьи высадили деревья в новом сквере ко дню рождения района

В Хабаровске прошла акция «Подари ребёнку дерево», в которой приняли участие десятки семей. Горожане высадили саженцы в сквере на переулке Краснореченском — той самой территории, которую сами выбрали для благоустройства. Об этом сообщили в городской администрации.
Акция приурочена к 90-летию Индустриального района. В этот день в сквере появились 25 новых деревьев — дубы, сосны, рябины, липы и клёны. Участникам — многие из которых пришли целыми семьями, вместе с детьми — вручили специальные сертификаты.
Сквер, где прошла высадка, появился благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. В 2024 году именно жители района выбрали эту территорию для благоустройства, и теперь она постепенно превращается в полноценное зелёное пространство.
Мэр города Сергей Кравчук также присоединился к акции и вместе с хабаровчанами высадил саженцы в землю.
«Такие инициативы делают город не только красивее, но и создают важную семейную традицию — когда через годы можно прийти в парк и показать детям и внукам посаженное когда-то дерево», — ометил градоначальник.
Сама акция «Подари ребёнку дерево» проводится в крае с 2020 года. Её идея проста: дать семьям возможность отметить рождение ребёнка или важное событие посадкой дерева в общественном пространстве. За это время в городе появилось уже немало таких «семейных» аллей.
Параллельно с акцией в сквере работали волонтёры проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители могли проголосовать за территорию, которую планируют благоустроить в 2027 году. Голосование продлится до 12 июня на федеральной платформе.