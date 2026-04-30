Красноярский БК «Енисей» уступил ЦСКА во втором матче ¼ финала Единой лиги

29 апреля красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на выезде уступил ЦСКА во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счетом 67:85.
Самым результативным игроком в нашей команде стал Егор Рыжов — он набрал 14 очков. ЦСКА ведет в серии до трех побед — 2−0.
— Надеюсь, что на своей площадке мы сыграем в защите лучше, выиграем больше подборов и покажем более качественную игру, чем сегодня, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».
Следующий матч состоится 3 мая в Красноярске.