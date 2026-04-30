Над Ростовской областью и регионами РФ сбили 189 беспилотников

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами России 189 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области беспилотники уничтожили в пяти районах: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском и Красносулинском.