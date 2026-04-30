Академик Чумаков рассказал о смертельных вирусах, скрывающихся в старых могильниках

В старых могильниках остаются вирусы, которые могут быть смертельно опасными для человека. Об этом рассказал молекулярный биолог и академик РАН Петр Чумаков.
— Предположим, эпидемия чумы какая-то была, захоронения какие-то… Но это довольно быстро можно идентифицировать и понять, есть против этого противодействие или нет, — пояснил эксперт.
Вместе с тем академик сообщил, что самые интересные и крупные вирусы были открыты в вечной мерзлоте, которые 40 тысяч лет жили у амеб. По словам Чумакова, они опасности для человека не представляют.
— Выделяют огромное число разных вирусов, геном которых можно проанализировать и сказать, что это вирус, принадлежащий к какому-то совершенно новому виду. И все эти вирусы — они абсолютно безвредны, — пояснил ученый в беседе с RT.
