Красноярец пытался украсть из магазина 13 кг сыра

В красноярской Покровке росгвардейцы задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в попытке кражи сыра на сумму более 13 тысяч рублей.
Случай произошел в одном из супермаркетов по улице Мужества: злоумышленник пытался вынести из торгового зала неоплаченными в своем рюкзаке 13 кг сыра. Его поймала охрана.
Выяснилось, что ранее красноярец уже был судим за аналогичное преступление.
Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.