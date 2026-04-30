Адвокат сказала, как в Беларуси могут наказать по закону за равнодушие

Стало известно, чем в Беларуси грозит оставление в опасности, сообщил телеканал «Беларусь 1».
По словам адвоката Минской городской коллегии адвокатов Галины Комаровской, в Беларуси в Уголовном кодексе прописана статья об оставлении в опасности. Данной статьей предусматривается ответственность за заведомое оставление человека, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии.
— Ответственность наступает, если человек мог помочь или обязан был позаботиться, — прокомментировала юрист.
При этом человек не обязан лично делать массаж сердца или рисковать, но обязан сообщить в милицию, скорую помощь или другие специализированные службы. Если человек сбежал с места ДТП, оставив пострадавшего, то это очевидное оставление в опасности. А, если кажется, что человек в состоянии опьянения, то следует вызвать скорую, так как это может быть симптомами инфаркта или инсульта.
— Не надо быть равнодушным, но и не следует превышать свои полномочия — достаточно сообщить специалистам, — констатировала эксперт.
