Адвокат сказала, как в Беларуси могут наказать по закону за равнодушие

При этом человек не обязан лично делать массаж сердца или рисковать, но обязан сообщить в милицию, скорую помощь или другие специализированные службы. Если человек сбежал с места ДТП, оставив пострадавшего, то это очевидное оставление в опасности. А, если кажется, что человек в состоянии опьянения, то следует вызвать скорую, так как это может быть симптомами инфаркта или инсульта.