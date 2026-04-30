МАК назвал человеческий фактор причиной крушения вертолета в Прикамье

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал итоговый отчет по катастрофе вертолета Robinson R44, произошедшей 7 января 2026 года рядом с базой отдыха «Ашатли-парк». Эксперты пришли к выводу, что основную роль в трагедии сыграл человеческий фактор.
Жертвами происшествия стали руководитель транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов, находившийся за штурвалом, и его сотрудник Эльмир Коняков.
Согласно данным расследования, вертолет столкнулся с металлическими тросами конструкции для зиплайна. Из-за удара были повреждены лопасти несущего винта. В этот момент пилот не был пристегнут ремнями безопасности, выпал из кабины и погиб. После этого воздушное судно упало на лед водоема и полностью разрушилось, а пассажир скончался внутри.
В отчете также отмечается, что пилот не имел достаточной подготовки для самостоятельных полетов. Он проходил обучение управлению вертолетом этой модели, но не завершил курс и не получил необходимого свидетельства. Комиссия указала на переоценку им своих навыков, недостаточную дисциплину, а также наличие алкоголя в организме.
При этом специалисты установили, что сам вертолет был технически исправен, а погодные условия не мешали выполнению полета.