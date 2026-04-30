Три волны атак БПЛА удалось отразить над Нижегородской областью 30 апреля

Жители Дзержинска слышали звуки, похожие на взрывы.

Источник: Живем в Нижнем

Вражеские беспилотники сбили над Нижегородской областью прошедшей ночью. Силы противовоздушной обороны отразили минимум три волны атак дронов 30 апреля, пишет телеграм-канал SHOT.

По данным источника, дроны летели в сторону Дзержинска и Кстова. В городе химиков раздалось несколько взрывов, в небе были видны вспышки. В Кстовском районе Нижнего Новгорода прогремели три хлопка, от чего сработали сигнализации у машин и даже тряслись стекла.

Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь над территорией России удалось сбить 189 БПЛА. Помимо Нижегородской области враг пытался атаковать Белгородскую, Самарскую, Тульскую области и другие регионы.

Официальной информации от местных властей пока не поступало, однако известно, что в нижегородском аэропорту ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мы писали, что обломки БПЛА повредили объект на территории нижегородского предприятия.

