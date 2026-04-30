Три волны атак БПЛА удалось отразить над Нижегородской областью 30 апреля

Вражеские беспилотники сбили над Нижегородской областью прошедшей ночью. Силы противовоздушной обороны отразили минимум три волны атак дронов 30 апреля, пишет телеграм-канал SHOT.
По данным источника, дроны летели в сторону Дзержинска и Кстова. В городе химиков раздалось несколько взрывов, в небе были видны вспышки. В Кстовском районе Нижнего Новгорода прогремели три хлопка, от чего сработали сигнализации у машин и даже тряслись стекла.
Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь над территорией России удалось сбить 189 БПЛА. Помимо Нижегородской области враг пытался атаковать Белгородскую, Самарскую, Тульскую области и другие регионы.
Официальной информации от местных властей пока не поступало, однако известно, что в нижегородском аэропорту ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов.
