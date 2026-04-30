Ветеринары призвали не угощать собак шашлыком и копченостями

Угощение собаки шашлыком может закончиться визитом в ветклинику. Об этом предупредили представители ветеринарной службы ХМАО, пишет «Вестник Сургутского района».

Питомцам нельзя давать еду с луком и чесноком, шашлык, копчености, кости, мясо в маринаде со специями, алкоголь, орехи, шоколад, авокадо и изюм. Эти продукты способны вызвать отравление, аллергию, проблемы с печенью и поджелудочной железой, а в некоторых случаях — создать угрозу для жизни.

Если у животного появились признаки отравления, ветеринары советуют срочно обращаться в клинику.

Вместо этого питомцу можно предложить отварную курицу или индейку без специй, нежирную говядину или рыбу без костей, овощи — морковь, огурец, кабачок — а также фрукты, например яблоко без семян или арбуз без косточек.

Специалисты также напоминают, что нельзя оставлять еду без присмотра, нужно вовремя убирать мусор и остатки пищи и обеспечивать животному доступ к воде. Гостей тоже следует попросить не кормить собаку со стола.

